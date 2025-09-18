Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

PSOE

Susana Díaz no pone la mano en el fuego por la financiación ilegal del PSOE: "Tampoco me esperaba lo de Cerdán"

Según publica The Objective, "el Tribunal Supremo tiene indicios suficientes para imputar al PSOE por financiación ilegal". La expresidenta andaluza ha asegurado que, aunque cree que no, ella no puede poner la mano en el fuego.

PSOE FINANCIACIÓN ILEGAL

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

¿Veremos al PSOE procesado por financiación ilegal? Según The Objective, "el Tribunal Supremo "tiene indicios suficientes para imputar al partido" y, para ello, sería clave tanto el material recabado en los registros de distintas constructoras como los gastos de Ábalos y Cerdán. Hoy en nuestro programa hemos querido preguntarle por ello a Susana Díaz.

“Hace unos meses decía que bajo ningún concepto era posible, pero ahora quiero creer que no” ha comenzado explicando la expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora del PSOE. “Tampoco me esperaba lo de Cerdán”, ha añadido tratando de señalar uno de los motivos del cambio en su confianza hacia el partido.

“Yo no voy a poner la mano en el fuego ya por nada”

Díaz ha asegurado que no pondría la mano en el fuego por la financiación de su partido porque “tenemos controles internos y externos, auditorías internas y la propia del Tribunal de Cuentas que fiscaliza, pero vistos los granujas estos cómo se han portado, pues cualquier cosa puede salir de ahí”.

Una línea roja para los socios

La imputación sería un paso decisivo para la continuidad del Gobierno. Socios como el PNV ya han asegurado que dejarían caer al PSOE si se acabara demostrando una financiación irregular. Pero si se diese el caso, Francisco Marhuenda, director de La Razón, ha adelantado que el PNV no cumplirá con sus advertencias “hasta que no haya una sentencia en firme definitiva del tribunal penal de la galaxia”. “Sánchez es muy listo y sabe que lo que tiene que hacer es aguantar porque la memoria es muy efímera y las redes son muy rápidas”, ha concluido Marhuenda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Cayetana Álvarez de Toledo.

Cayetana Álvarez de Toledo: "Pedro Sánchez usa a los niños palestinos como escudos electorales para tapar sus escándalos"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Carlos Larrañaga

Los amores de Carlos Larrañaga hoy en Y ahora Sonsoles, a partir de las 17:00h

PSOE FINANCIACIÓN ILEGAL

Susana Díaz no pone la mano en el fuego por la financiación ilegal del PSOE: "Tampoco me esperaba lo de Cerdán"

¿Qué coste tendrá para los empresarios implantar la atención en catalán? hacemos cuentas con Arturo Fernández

Esto es lo que les va a costar a los empresarios dar atención telefónica en catalán a sus clientes

Susana acapara los aplausos de La ruleta al llevarse la Triple Prueba de Velocidad
Mejores momentos | 18 de septiembre

Susana acapara los aplausos de La ruleta al llevarse la Triple Prueba de Velocidad

Susana comienza una carrera de fondo en La ruleta: “¡Vaya primer marcador!”
Mejores momentos | 18 de septiembre

Susana comienza una carrera de fondo en La ruleta: “¡Vaya primer marcador!”

Arguiñano triunfa con uno de sus postres rápidos y originales: higos con helado
Para 4 personas

Arguiñano triunfa con uno de sus postres rápidos y originales: higos con helado

Qué forma tan original de consumir esta fruta de temporada, combinando frío y calor en un postre que se sale por completo de lo habitual.

Guiso de ternera con patatas y pera, de Arguiñano: una comida completa, equilibrada y reconfortante
Para 4 personas

Guiso de ternera con patatas y pera, de Arguiñano: una comida completa, equilibrada y reconfortante

Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta ideal para aquellos que quieren fortalecer el cuerpo, alimentarse bien sin excesos, y disfrutar de un plato lleno de sabor y beneficios saludables. ¡Toma nota!

El estilo Lara Croft destaca entre las caídas a la piscina del tercer programa de Juego de pelotas

El estilo Lara Croft destaca entre las caídas a la piscina del tercer programa de Juego de pelotas

Amigo madre autista severa

Juan Arturo, amigo de la madre encarcelada por matar a su hija con autismo severo, se rompe en directo: "Ella no estaba bien"

esteso

Fernando Esteso: "Estamos siendo el hazme reír del mundo, por no decir el hazme llorar"

Publicidad