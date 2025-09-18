Susana Díaz no pone la mano en el fuego por la financiación ilegal del PSOE: "Tampoco me esperaba lo de Cerdán"

¿Veremos al PSOE procesado por financiación ilegal? Según The Objective, "el Tribunal Supremo "tiene indicios suficientes para imputar al partido" y, para ello, sería clave tanto el material recabado en los registros de distintas constructoras como los gastos de Ábalos y Cerdán. Hoy en nuestro programa hemos querido preguntarle por ello a Susana Díaz.

“Hace unos meses decía que bajo ningún concepto era posible, pero ahora quiero creer que no” ha comenzado explicando la expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora del PSOE. “Tampoco me esperaba lo de Cerdán”, ha añadido tratando de señalar uno de los motivos del cambio en su confianza hacia el partido.

“Yo no voy a poner la mano en el fuego ya por nada”

Díaz ha asegurado que no pondría la mano en el fuego por la financiación de su partido porque “tenemos controles internos y externos, auditorías internas y la propia del Tribunal de Cuentas que fiscaliza, pero vistos los granujas estos cómo se han portado, pues cualquier cosa puede salir de ahí”.

Una línea roja para los socios

La imputación sería un paso decisivo para la continuidad del Gobierno. Socios como el PNV ya han asegurado que dejarían caer al PSOE si se acabara demostrando una financiación irregular. Pero si se diese el caso, Francisco Marhuenda, director de La Razón, ha adelantado que el PNV no cumplirá con sus advertencias “hasta que no haya una sentencia en firme definitiva del tribunal penal de la galaxia”. “Sánchez es muy listo y sabe que lo que tiene que hacer es aguantar porque la memoria es muy efímera y las redes son muy rápidas”, ha concluido Marhuenda.

