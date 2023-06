Albert Cavallé, el ‘estafador del amor’ que está en busca y captura: “Trabajar es de gilipollas tío"

El estafador del amor, Albert Cavallé, entró en prisión hace unos meses por engañar y estafar a seis mujeres un total de 68.500 euros.

Este hombre se dedicaba a enamorar y engatusar a mujeres a través de las redes sociales para pedirles dinero que nunca les devolvía, con la promesa de que sí lo haría.

Una de las víctimas de este estafador entró en directo en el programa para contar su caso, que no le llegó a dar dinero y sufrió sus amenazas y represalias.

Sin embargo, ahora está en busca y captura después de que no se presentase a un nuevo juicio por otra estafa de unos 800 euros.

Alguien fue a poner una justificación en su nombre, pero no le creyeron.

Carlos Quílez ha hablado con él recientemente en exclusiva. Su situación actual es que ha pasado de vivir de las mujeres a vivir del estado. Cobra, sin hacer absolutamente nada, unos 1.600 euros de dos pagas.

Él mismo ha asegurado en el audio que cobra una pensión porque no trabaja. "Trabajar es de gilipollas tío", ha dicho.

Además, al no tener antecedentes y que las condenas no superen los 3 años de cárcel, no ha entrado en prisión.