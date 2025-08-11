Belén no puede invitar a nadie a la piscina de su urbanización por overbooking: "Tengo que chapotear sola porque soy soltera"

En plena ola de calor todo el mundo está buscando refrescarse y las piscinas están abarrotadas pero... ¿Qué pasa cuando está dentro de una comunidad de vecinos?

Belén vive en una urbanización con piscina en la que no le dejan llevar amigos por la cantidad de gente que se está acumulando estos días.

Denuncia que está harta de esta situación pues las familias de 4 o 5 personas ocupan más que ella y sus amigos. "Según mis vecinos yo tengo que chapotear sola porque soy soltera", se queja.

"Yo pago exactamente la misma cuota de comunidad que el resto de gente", cuenta, "Todos los veranos tenemos problemas con este tema. Toca enfrentarse con todos los vecinos".