Las víctimas del 'estafador del amor', conformes pese a la rebaja de condena a dos años y tres meses de prisión

El conocido como ‘estafador del amor’ se ha librado de los 7 años y nueve meses de prisión que pedía la fiscalía para él, que se han visto rebajados a 2 años y tres meses después de haber confesado los hechos y de llegar a un acuerdo con todas las partes.

La sesión apenas ha durado 3 minutos, pero han sido suficientes para que Albert Cavallé saque su actitud más chulesca: sonríe y se rasca la nariz mirando para otro lado mientras el juez lee la sentencia.

Albert Cavallé se enfrentaba a su juicio más duro por haber estafado casi 70 mil euros a varias mujeres a las que conquistaba a través de las redes, mostrando otra identidad como cirujano, inversor o abogado pudiente, y a las que pedía dinero asegurando que se lo devolvería.

Este juicio era muy importante porque aglutinaba las seis denuncias que se le han puesto por este asunto. Además de esta última pena, Cavallé tenía también otras condenas de menos de dos años y por eso nunca ha entrado en prisión.

Ahora, con esa nueva sentencia, habrá que esperar a que el Tribunal decida si entra o no en la cárcel. Carlos Quílez ha asegurado que por esta causa no irá a la cárcel, pero tiene otras cinco pendientes de las que hay que esperar el resultado. Además, tiene otra recurrida en el juzgado que, de darle la razón al ministerio fiscal y a la acusación particular, debería entrar en prisión.

José María Fernández ha contado que el abogado de las víctimas asegura que a pesar de que están enfadadas porque pensaban que la pena sería mucho mayor, están parcialmente satisfechas porque han podido recuperar el dinero que les estafaron.