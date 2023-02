Blanca cayó en las redes del 'timo del amor': "El peor dolor es el de sentir que te han robado el alma"

Las estafas a través de internet están ocurriendo cada vez con más frecuencia, y es que ya 1 de cada cinco delitos ocurren de manera cibernética. Una de estas estafas es la conocida como ‘estafa del amor’, en la que una persona se hace pasar por un hombre y conquista a mujeres a las que acaba pidiendo dinero que nunca devuelven.

Este es el caso de Mayte, que ha sido una de las víctimas de este método de estafa. Solo empezó a sospechar cuando empezó a enviarle dinero con la promesa de él de que iría a verla, pero finalmente no iba nunca. “Hacía muchísimos años que un hombre no me decía cosas tan bonitas, por eso me enamoré de él", ha asegurado.

"He conseguido salir del bache, pero sigo con estrés postraumático"

Alberto Redondo, comandante de la Guardia Civil, asegura que estas estafas han aumentado por el crecimiento de las gestiones que se hacen a través de internet. Es una estafa en la que caen mujeres y hombres, y que sigue pasando hoy día y no se denuncia sobre todo por vergüenza a lo que pueda pensar el resto, además de los problemas procesales o la falta de confianza en que eso va a llegar a algún sitio, ha contado.

Blanca es una de las víctimas de este tipo de timos, que conoció a un hombre a través de una aplicación de citas, pero no resultó ser quien dijo que era y le estafó siete mil euros. "El peor dolor es el de la sensación de que te han robado el alma", ha asegurado.

Puso una querella, pero no ha conseguido recuperar el dinero. Sin embargo, no llegó a buen término porque nadie le citó y han suspendido el proceso alegando el deber de autotutela que cada persona debe tener sobre sí misma, ha contado. A pesar de ello, ella ha seguido intentándolo y ha llegado incluso a llevar su caso al Tribunal Supremo.

"He conseguido salir del bache, pero sigo con estrés postraumático", ha asegurado.

El comandante nos ha contado algunas recomendaciones para evitar que esto ocurra, siendo la primera mirar muy bien los perfiles que nos contactan. "Hemos tenido denuncias de modelos que les han robado sus imágenes", ha dicho. A partir de una imagen falsa empiezan a crear una historia falsa durante meses en los que se ganan la confianza de las estafadas.

Además, si no hemos visto nunca a ese perfil personalmente, tenemos que pensarlo antes de dar el dinero que nos han pedido. Normalmente conciertan una cita, pero la cancelan antes justificándose con trabajo, aunque en realidad sea todo mentira.