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CRISIS EN CEUTA

Accedemos a las imágenes del informe policial sobre la entrada masiva en Ceuta: "La organización era extraordinaria"

Sale a la luz el informe de la Policía sobre la entrada masiva de migrantes que se produjo el 30 y el 31 de julio. Una entrada que, según el documento, habría estado guiada por gendarmes marroquíes.

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Ceuta se echa a las calles por la crisis migratoria. Durante el Día de Ceuta, los vecinos se manifiestan tras un mes sin respuesta del Gobierno ante la delicada situación que atraviesan.

El día 30 y 31 de julio, más de 70.000 migrantes cruzaban la frontera de Marruecos a España y, un mes después, aún 5.000 continúan en las calles. Unas calles en las que la inseguridad, la insalubridad y la tensión crecen por momentos.

Hoy ha salido a la luz un informe de la Policía en el que se alerta de que la entrada masiva de migrantes habría estado guiada por gendarmes marroquíes con un fin "distinto al migratorio". Además, este informe advierte de que hubo un aviso en los días previos a la avalancha de que esto podía ocurrir, un aviso que el ministro Marlaska habría recibido.

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En Y ahora Sonsoles hemos accedido al informe de la Policía, en el que se recogen una docena de notas informativas que advierten del riesgo manifiesto de la entrada masiva de migrantes. Además, se observan varias fotografías que identifican a agentes policiales de paisano infiltrados del Reino de Marruecos. "No se sabe con qué fin", aclara Carlos Quílez.

En el informe también se aprecia cómo en las primeras horas de la avalancha entraban mujeres y niños y a partir de cierta hora, la tipología de las personas que entraban a Ceuta cambiaba, tendiendo hacia los hombres. "La organización era extraordinaria", señala Quílez.

La actividad telefónica también está recogida en el informe, que evidencia cómo hubo llamadas que alertaron de la entrada masiva ya el día 29. ¡Todos los detalles del informe, en el vídeo de arriba!

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