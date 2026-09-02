Así es la nueva vida de Verónica Hidalgo tras el ingreso en prisión de su marido, Juan Andrés González

Verónica Hidalgo atraviesa un complicado momento personal. Hace cuatro meses, el marido de la modelo, Juan Andrés González, entraba en prisión preventiva por un presunto delito de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, como parte de una trama dedicada al tráfico de drogas.

En Y ahora Sonsoles hemos podido seguir el rastro de Verónica Hidalgo, que trata de continuar con su vida después del duro golpe. A la espera de juicio, la modelo sigue una rutina que aporta normalidad a su vida.

Aunque hemos podido ver a Verónica con unas amigas, cuidando de su hija o realizando distintas llamadas durante el día, también sabemos que acude con frecuencia a un bar y se relaciona con distintos clientes para tratar de sobrellevar la dolorosa situación que atraviesa con su marido.

Cuatro meses después de la entrada en prisión de su marido, tenemos información en exclusiva de cómo es la vida de Verónica Hidalgo. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas