Así puedes conseguir 3.000 euros desde casa con Una fiesta de muerte

Este sábado a las 22:00 horas llega a Antena 3 la segunda entrega de Una fiesta de muerte: asesinato en Canfranc, que volverá a contar con Àngel Llàcer como presentador y tendrá como invitados a Carlos Baute, César Cadaval, Jorge Cadaval, Jorge Sanz, Susi Caramelo, Isabel Forner y David de Jorge.

Estos famosos deberán descubrir a un asesino y vosotros, los espectadores, también podréis jugar desde casa y podréis luchar por llevaros un premio de 3.000 euros investigando. Para ganar, debéis seguir el programa y, a la vez, hacer vuestra investigación en paralelo a través de este enlace.

Así se puede jugar desde casa

Lo primero que los espectadores deben hacer es aceptar las Bases Legales y registrarse en el juego. El único objetivo de este registro es poder ponerse en contacto con el ganador, no habrá otros fines ni ninguna otra comunicación. Una vez registrado, el usuario puede volver a entrar en el juego a través del mismo dispositivo sin necesidad de volver a registrarse.

El resgistro se abrirá antes de la emisión del programa para que los espectadores puedan estar preparados una vez arranque el programa.

Lo que debes hacer para sumar puntos y ganar

A través de la web app, los espectadores podrán sumar puntos en el juego a través de las pistas y revelando qué famoso creen que ha sido el asesino. Cuanto antes adivinen al famoso asesino, más puntos sumarán.

Las pistas están desperdigadas por todo el programa y pueden añadirse en todo momento a la aplicación, con un total de 50 intentos. Por cada pista acertada, el espectador también ganará puntos.

En el caso del famoso asesino, los participantes pueden enviar el nombre (nombre y apellido) desde el comienzo del programa. El objetivo no solo es acertar, sino hacerlo lo antes posible para sumar la mayor cantidad de puntos. El espectador podrá cambiar el nombre del asesino a lo largo de la emisión del programa.

Los espectadores podrán avanzar en la investigación en paralelo a cómo lo hacen los investigadores famosos del programa, pasando por fases como análisis de la escena del crimen o el momento del interrogatorio final para establecer una acusación definitiva.

Aprovechando las pausas publicitarias, el juego ofrecerá a los espectadores juegos extra en los que pueden sumar puntos adicionales y conseguir más pistas en su investigación. Los investigadores que sumen más puntos tendrán más opciones de resultar ganadores en el sorteo final del premio de 3.000 euros de Una fiesta de muerte. ¡Mucha suerte!

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