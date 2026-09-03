Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Investiga y gana

Así puedes conseguir 3.000 euros desde casa con Una fiesta de muerte

Si consigues ser el mejor investigador Para ganar el premio hay que demostrar ser el mejor investigador durante la emisión del programa, el sábado 25 de mayo a las 22.00 horas.

Así puedes conseguir 3.000 euros desde casa con Una fiesta de muerte

Publicidad

antena3.com
Publicado:

Este sábado a las 22:00 horas llega a Antena 3 la segunda entrega de Una fiesta de muerte: asesinato en Canfranc, que volverá a contar con Àngel Llàcer como presentador y tendrá como invitados a Carlos Baute, César Cadaval, Jorge Cadaval, Jorge Sanz, Susi Caramelo, Isabel Forner y David de Jorge.

Estos famosos deberán descubrir a un asesino y vosotros, los espectadores, también podréis jugar desde casa y podréis luchar por llevaros un premio de 3.000 euros investigando. Para ganar, debéis seguir el programa y, a la vez, hacer vuestra investigación en paralelo a través de este enlace.

Así se puede jugar desde casa

Lo primero que los espectadores deben hacer es aceptar las Bases Legales y registrarse en el juego. El único objetivo de este registro es poder ponerse en contacto con el ganador, no habrá otros fines ni ninguna otra comunicación. Una vez registrado, el usuario puede volver a entrar en el juego a través del mismo dispositivo sin necesidad de volver a registrarse.

El resgistro se abrirá antes de la emisión del programa para que los espectadores puedan estar preparados una vez arranque el programa.

Lo que debes hacer para sumar puntos y ganar

A través de la web app, los espectadores podrán sumar puntos en el juego a través de las pistas y revelando qué famoso creen que ha sido el asesino. Cuanto antes adivinen al famoso asesino, más puntos sumarán.

Las pistas están desperdigadas por todo el programa y pueden añadirse en todo momento a la aplicación, con un total de 50 intentos. Por cada pista acertada, el espectador también ganará puntos.

En el caso del famoso asesino, los participantes pueden enviar el nombre (nombre y apellido) desde el comienzo del programa. El objetivo no solo es acertar, sino hacerlo lo antes posible para sumar la mayor cantidad de puntos. El espectador podrá cambiar el nombre del asesino a lo largo de la emisión del programa.

Los espectadores podrán avanzar en la investigación en paralelo a cómo lo hacen los investigadores famosos del programa, pasando por fases como análisis de la escena del crimen o el momento del interrogatorio final para establecer una acusación definitiva.

Aprovechando las pausas publicitarias, el juego ofrecerá a los espectadores juegos extra en los que pueden sumar puntos adicionales y conseguir más pistas en su investigación. Los investigadores que sumen más puntos tendrán más opciones de resultar ganadores en el sorteo final del premio de 3.000 euros de Una fiesta de muerte. ¡Mucha suerte!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Una fiesta de muerte

Publicidad

Programas

Así puedes conseguir 3.000 euros desde casa con Una fiesta de muerte

Así puedes conseguir 3.000 euros desde casa con Una fiesta de muerte

Agosto, el asesino del pequeño comercio

Agosto, el asesino del pequeño comercio: "Pago entre 175 y 190 euros solo por abrir cada día"

Cándido Méndez

Cándido Méndez, sobre las formas de Pedro Sánchez en la crisis de Ceuta: "Absolutamente inaceptable"

El ceutí Juan Ruiz, harto de la inseguridad en las calles
CEUTÍ INDIGNADO

El ceutí Juan Ruiz, harto de la inseguridad en las calles: "Ayer repartí 250 sprays de defensa personal, sobre todo a mujeres"

La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 3 de septiembre

“¡No lo veo!”: Nuria se queda a un suspiro de conseguir el Bote tras ¡una tirada de infarto!

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 3 de septiembre

¡No sin su ‘Supercomodín’! Nuria lucha hasta el final por destapar la letra oculta

La concursante tenía un objetivo claro: conseguir el ‘Supercomodín’, y aunque se ha hecho un poco de rogar, finalmente ha conseguido destapar la letra oculta y ¡también llevarse un gran marcador de 625 eurazos!

Gema, vecina de Ceuta
VECINOS CEUTA

Gema, vecina de Ceuta, reacciona en directo con lágrimas a las palabras de Sánchez en el Congreso: "¡Es un cínico!"

Tras más de un mes padeciendo una situación límite en la ciudad de Ceuta, el presidente del Gobierno comparece en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, las dudas parecen no haber sido resultas aún y la indignación ha crecido entre los vecinos tras escuchar lo que califican como: "mentiras y excusas"

Tony Leblanc

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, descubrimos todos los secretos de Tony Leblanc de la mano de su nieto

José Félix Ramajo, experto en seguridad

José Félix Ramajo revela el alivio de Marruecos: "La prostitución, los niños en las calles tirados... todo se ha venido para España"

La ruleta de la suerte

El gajo más celebrado de La ruleta: Nuria se ilusiona mucho con este premio

Publicidad