Encuentran el cuerpo de un bebé de 18 meses enterrado en una caja de cartón: "La policía ya buscaba a la madre por un delito anterior"

Un abuelo en Santa Bárbara (Tarragona) ha vivido una pesadilla después de recibir una llamada en la que su nuera le contó que su nieto, de apenas 18 meses, había muerto y estaba enterrado dentro de una caja de cartón. Sin pensárselo, acudió a la policía para denunciarlo y ahora su propio hijo y su nuera están detenidos por el presunto homicidio del pequeño.

El cuerpo del bebé ha aparecido en la casa, donde también han encontrado 28 perros hacinados y desnutridos, algunos fallecidos y en estado de putrefacción. "Dos de esos perros eran robados porque solo tenían perros de raza", afirma Jorge García Badía.

Según informa Jorge García Badía, la madre también estaba siendo buscada por la policía autonómica vasca por un presunto delito de estafa. Además, se le suma el robo de los perros y el presunto delito de maltrato animal.

Nuestro compañero Pablo Muñiz ha podido hablar con vecinos de Santa Bárbara, que le cuentan que las otras dos hijas que tenían llevaban meses sin ir al colegio. "Iban con ronchas al centro educativo y con un hedor insoportable", advierte Muñiz.

Ahora mismo se está realizando la reconstrucción de los hechos, en una vivienda llena de excrementos, suciedad y con un hedor que los servicios de limpieza califican de "insoportable". Una vivienda donde finalmente se ha encontrado el cuerpo sin vida del bebé, que podría llevar varios días muerto.

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