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La imagen de la nueva nariz de Lucas, de Andy y Lucas: así es el rostro renovado del cantante tras su operación
El exintegrante de Andy y Lucas por fin tiene nueva nariz y en Y ahora Sonsoles hemos podido ver su nuevo rostro tras la operación. Una cirugía con la que Lucas González ha quedado muy conforme.
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Lucas González, de Andy y Lucas, ha pasado muchos meses luchando por operarse de nuevo la nariz. Tras una cirugía cuyo postoperatorio no dio el resultado que esperaba, el cantante llevaba mucho tiempo esperando poder reconstruir su nariz.
Ha sido a finales de agosto cuando por fin Lucas ha podido operarse de nuevo. Aunque al principio tenía pensado hacerlo en Barcelona, finalmente ha decidido operarse en Turquía con una cirujana muy reputada.
En Y ahora Sonsoles hemos podido ver a Lucas cenando con su mujer María José en un restaurante de Turquía tras la operación. Una velada tranquila en la que observamos que el cantante aún conserva las gasas postoperatorias y respira por la boca, pero no presenta ni un solo hematoma.
Pese a que aún no podemos ver el resultado final, se observa un tabique recto, unos orificios parejos y un cartílago completamente reconstruido. Un resultado con el que el cantante parece estar muy contento.
Tras meses de periplo para poder reconstruirse la nariz, Lucas por fin tiene nuevo rostro y te lo mostramos en exclusiva. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
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