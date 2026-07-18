"No lo volvería a hacer": Jim Parsons dice que fue "infeliz" y revela su dura realidad en The Big Bang Theory

The Big Bang Theory fue durante 12 temporadas una de las series más queridas de la televisión y Sheldon Cooper se ganó un hueco en el corazón de los fans a pesar de ponerles de los nervios en muchas ocasiones.

Su actor Jim Parsons alcanzó el éxito, la fama y numerosos premios gracias a su papel, pero tuvo un precio. El intérprete de 53 años ha hablado sobre su paso por la comedia en una entrevista en el programa All Out with Jon Dean y ha revelado lo miserable que se sintió durante los años que duró la serie y que no lo volvería a hacer.

Mayim Bialik y Jim Parsons como Amy y Sheldon en 'The Big Bang Theory' | CBS

"Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que, en muchos sentidos, incluso en algunos de los mejores momentos de mi vida, fui infeliz. No era feliz. Estaba estresado", ha comentado.

"Sentía que tenía que estar haciendo demasiadas cosas a la vez y que el éxito y las cosas buenas de la vida que me sucedían se debían únicamente a ese exceso de trabajo, disciplina y demás. Quizás hasta cierto punto fuera cierto. No lo sé. No puedo decirlo porque así era yo", dijo sobre la tensión a la que se sometía dando vida a un personaje tan complejo.

Debido a su mala experiencia de la que ahora se da cuenta con los años, Parsons ha señalado que "no lo volvería a hacer, ni por todo el dinero del mundo, fue estresante y, a veces, miserable, yo mismo era infeliz".

Jim Parsons en los CFDA Fashion Awards 2024 | Getty

En cuanto a los motivos detrás de su estado, Parsons sugirió que era debido "a un comportamiento obsesivo": "Era disciplinado. Sí, tenía una buena ética de trabajo, pero gran parte de ello se debía a que tenía tintes obsesivo-compulsivos".

"Tenía una lista de cosas en mente que básicamente tenía que hacer para sentirme cómodo y saber que podía hacer bien mi trabajo, lo cual no creo que fuera cierto", compartió el actor, añadiendo que, por culpa de ello se perdió "muchísimos momentos de la vida".

"No puedo volver atrás. No estaría donde estoy ahora si no hubiera vivido esa etapa de mi vida, y esa naturaleza un tanto atormentada formó parte de ella", reflexionó, confirmando que su relación con Sheldon está "cambiando". "Está evolucionando y mejora constantemente. Lo que siento es mejor, lo que siento más saludable. No es algo que crea que cualquiera pueda hacer, pero desde luego yo no estaba preparado para ello, mirando hacia atrás".

Asimismo, habló sobre la fama y esa "sensación extraña al saber que la gente te conoce cuando entras en una habitación, pero tú no los conoces a ellos".

Jim Parsons en los premios Tony 2026 | Gtres

No es la primera vez que un querido actor de televisión sufre dando vida a su personaje, tal y como reveló Jason Segel cuando interpretó a Marshall en Cómo conocí a vuestra madre.

Paralelamente a las palabras de Parsons, The Big Bang Theory amplian su universo con el spin-off titulado Stuart no consigue salvar el universo, en el que, si quedaban dudas a los fans, el actor no saldrá.