Sigue en directo la gran final de Tu cara me suena 13: los finalistas se juegan el triunfo con estas imitaciones

J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops son los cinco finalistas de esta decimotercera edición de Tu cara me suena y uno de ellos se llevará el triunfo esta noche gracias a vuestros votos en la web de antena3.com y por llamadas.

Cuatro de ellos han apostado por números musicales en esta gran final: J Kbello será Hugh Jackman en The Greatest Showman, Cristina Castaño hará de Meryl Streep en Mamma mia!, Martín Savi se convertirá en Farinelli y Paula Koops hará de Liza Minelli. María Parrado, por su parte, se meterá en la piel de María Carey.

Sole Giménez, Aníbal Gómez, Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique también nos sorprenderán con grandes imitaciones.Estos dos últimos actuarán juntos y recrearán un conocido dueto femenino. ¡No te pierdas la gran final de Tu cara me suena, a partir de las 22:00h en Antena 3!

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