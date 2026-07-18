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Gabriela Guillén preocupada por el estado de salud de Bertín Osborne: "Espero que se ponga bien"

La relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, madre de su último hijo, ha cambiado por completo. El cantante se deshace en elogios hacia ella, la describe como alguien muy trabajadora y discreta. Además, Guillén ha mostrado su cercanía y preocupación por la salud de Osborne.

Gabriela Guillén

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Bertín Osborne no atraviesa un buen momento en cuanto a salud. Ya pasó dos veces por el COVID-19 y fue algo que le condicionó mucho su estado ya que le provocó inflamación y manchas en el pulmón. Pese a que hace unas semanas reconocía ante los micrófonos que estaba mejor, parece que la situación no ha cambiado.

Durante una emisión del programa de Y ahora Sonsoles, la colaboradora Susana Uribarri, pusó en manos libres un audio que el cantante le habría mandado, donde reconocía que no se encontraba bien, que le faltaba el aire y se ahogaba. Por ese motivo ha cancelado sus próximos conciertos.

Como se sabe, su relación con Gabriela Guillén ha mejorado mucho en este último tiempo. Ella se preocupa mucho por Osborne y está pediente a su recuperación, sabe que no está bien y le desea lo mejor: "Espero que se ponga bien y se recupere pronto" son las emotivas palabras que le dedica.

Y es que la relación entre ambos ha dado un giro de 360 grados, hasta pasa tiempo en la finca del cantante "Ha estado ya" en referencia al pequeño de dos años y medio. Grabiela reconoce estar feliz por su hijo y por su parte Bertín asegura que aunque será difícil juntar a todos los hermanos "Lo intentaremos".

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