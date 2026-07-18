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Final | Reacción

María Parrado reacciona a su segundo puesto en Tu cara me suena: “Me voy feliz, todos nos lo merecíamos”

La concursante ha quedado en segundo lugar con los votos de la audiencia, y se ha mostrado muy agradecida tras esta experiencia.

María Parrado

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La Gran Final de Tu cara me suena ha consagrado a J Kbello como su ganador gracias a los votos de la audiencia, mientras que María Parrado ha logrado el segundo lugar.

Para la historia ya queda su imitación de Mariah Carey en la Gran Final y su ‘Vision of Love’, brillando sobre el escenario una última vez en Tu cara me suena.

María Parrado en Tu cara me suena

La concursante ha compartido con nosotros sus emociones tras el final del concurso. “Me daba igual lo que pasase porque sabía que me iba a alegrar como si me pasase a mí”, valora María Parrado tras la victoria de J Kbello.

La artista destaca que han sido 14 galas de concurso, lleno de trabajo, y sobre todo, buen compañerismo que los ha convertido en una familia: “Me voy feliz, todos nos lo merecíamos”, señala Parrado.

Al final del vídeo, María Parrado tiene unas dulces palabras de agradecimiento a toda la audiencia de Tu cara me suena. ¡Ya queremos verla de nuevo por aquí!

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