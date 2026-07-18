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Final | Mejores momentos

"Es un poco antipática": Chenoa destapa la inesperada 'cobra' que sufrió por parte de Mariah Carey

La artista ha recordado un momento que vivió con Mariah Carey en una gala de premios, provocando las bromas de Àngel Llàcer y una nueva anécdota de Lolita.

Chenoa

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Julián López
Julián López
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La Gran Final de Tu cara me suena 13 ha tenido grandes momentazos, sobre todo en sus actuaciones. María Parrado nos ponía los pelos de punta con su imitación de Mariah Carey y su 'Vision of Love', logrando el segundo puesto en el concurso.

María Parrado en Tu cara me suena

Esta actuación trajo 'cola', pues cuando la han valorado los miembros del jurado, Chenoa ha comentado un incidente que sufrió con ella en una gala de premios. La artista cuenta que Mariah le dio un premio, pero le dio un beso "un poco de lado" porque estaba muy maquillada.

"Otra cobra", apuntó Àngel Llàcer, provocando las carcajadas del público presente en la Gran Final de Tu cara me suena... ¡y Chenoa lo ha admitido en silencio! Pero una anécdota destapa otra anécdota, en esta ocasión de Lolita, que no tuvo pelos en la lengua.

"Es un poco antipática", ha señalado la artista, contando más adelante por qué tiene esa impresión sobre Mariah Carey. ¡Dale play al vídeo y descúbrelo todo!

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María Parrado

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