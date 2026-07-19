Suna es detenida por la muerte de Aysen: esta noche, máxima tensión en Una nueva vida

Después de que Aysen fallezca en el hospital, la policía detiene a Suna como principal sospechosa de su muerte. Esta noche en Una nueva vida, la familia llega desesperada a comisaría sin entender qué está pasando. Seyran, Esme y Kazim no dan crédito cuando descubren que Suna ha sido arrestada y exigen una explicación.

Pero el mayor golpe llega cuando aparece Şefika. Rota por la muerte de su hija, la mujer asegura delante de todos que fue Suna quien acabó con la vida de Aysen y deja claro que no piensa dar marcha atrás. "Se pudrirá en la cárcel", grita llorando.

Mientras Abidin intenta explicar lo ocurrido y defiende la inocencia de su mujer, Seyran y el resto de la familia se niegan a creer la versión de Şefika. Para ellos, Suna jamás sería capaz de cometer un crimen.

¿Conseguirá demostrar que es inocente o su vida está a punto de cambiar para siempre? Esta noche, máxima tensión en Una nueva vida. A las 22 horas, capitulazo en Antena 3, y ya disponible en atresplayer.

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