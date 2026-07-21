El valioso consejo de Melani a J Kbello tras ganar Tu cara me suena: "Es un gran artista"

Melani volvió a Tu cara me suena en la gran final de la decimotercera edición para entregarle el premio a su sucesor, que, en este caso, fue J Kbello después de protagonizar una trayectoria brillante.

Antes de que comenzase la gala, Melani concedió una entrevista exclusiva al departamento digital de Antena 3 y nos contaba cómo se sentía al volver a casa y al recordar cómo vivió ella su final. "Estaba con ganas, pero con nervios", comentaba.

La ganadora de Tu cara me suena 12 nos confesaba que una de sus actuaciones favoritas de esta año fue la de J Kbello como Slimane y, antes de saber quién ganaría esta edición, dejó un mensaje grabado al ganador. ¡Escucha todo lo que nos contó en el vídeo de arriba!

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