Final | Actuación
Sole Giménez emociona junto a su familia como Mocedades con ‘Eres tú’
La concursante ha querido cerrar su participación en Tu cara me suena 13 actuando con varios miembros de su familia.
Publicidad
Sole Giménez nos ha sorprendido semana a semana con su entrega en Tu cara me suena 13 y en la semifinal de la semana pasada volvió a hacerlo con una P!nk! llena de fuerza y garra. ¡Pena que por los pelos se quedó fuera de la final!
Vídeo: Una enérgica Sole Giménez sorprende como P!nk con ‘Try’
A pesar de no ser finalista oficial, Sole Giménez no podía perderse esta última gala de la temporada y ha querido protagonizar una actuación muy especial actuando con varios miembros de su familia.
Acompañada de su hermano Jose, de Nacho y de sus hijos, Álvaro y Bea, Sole Giménez ha imitado a Mocedades con uno de los temas que más ha sonado en las últimas décadas en nuestro país: ‘Eres tú’.
Sole Giménez y su familia han creado magia en plató y han conseguido que el público cante con ellos este tema tan especial. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad