Sole Giménez emociona junto a su familia como Mocedades con ‘Eres tú’

Sole Giménez nos ha sorprendido semana a semana con su entrega en Tu cara me suena 13 y en la semifinal de la semana pasada volvió a hacerlo con una P!nk! llena de fuerza y garra. ¡Pena que por los pelos se quedó fuera de la final!

Vídeo: Una enérgica Sole Giménez sorprende como P!nk con ‘Try’

A pesar de no ser finalista oficial, Sole Giménez no podía perderse esta última gala de la temporada y ha querido protagonizar una actuación muy especial actuando con varios miembros de su familia.

Acompañada de su hermano Jose, de Nacho y de sus hijos, Álvaro y Bea, Sole Giménez ha imitado a Mocedades con uno de los temas que más ha sonado en las últimas décadas en nuestro país: ‘Eres tú’.

Sole Giménez y su familia han creado magia en plató y han conseguido que el público cante con ellos este tema tan especial. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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