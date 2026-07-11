¡Qué interpretación! J Kbello pone los sentimientos a flor de piel con ‘Mon amour’ de Slimane

Después de cinco victorias y de actuaciones de infarto, J Kbello se convirtió la semana pasada en el primer finalista oficial de esta decimotercera edición de Tu cara me suena y aseguró que esta había sido la mejor etapa de su vida.

Como en esta segunda semifinal no se juega nada, el gaditano ha podido escoger a qué artista imitar a modo de exhibición y ha optado por una actuación que revolucionó una de las últimas ediciones de Eurovisión.

Convertido en Slimane, J Kbello nos ha hipnotizado con el tema ‘Mon amour’ y nos ha puesto la piel de gallina con el sentimiento y la emoción que le ha puesto a cada estrofa de la canción.

Con una parte a capella durante la actuación, J Kbello ha levantado una gran ovación en plató y ha demostrado por qué ha conseguido ya una plaza en la final. ¡Revive su actuación al completo en el vídeo de arriba!

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