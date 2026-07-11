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Gala 13 | Actuación

¡Qué interpretación! J Kbello pone los sentimientos a flor de piel con ‘Mon amour’ de Slimane

El primer finalista oficial de la edición de Tu cara me suena ha recreado una de las actuaciones más espectaculares de Eurovisión de los últimos años.

¡Qué interpretación! J Kbello pone los sentimientos a flor de piel con ‘Mon amour’ de Slimane

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Patri Bea
Patri Bea
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Después de cinco victorias y de actuaciones de infarto, J Kbello se convirtió la semana pasada en el primer finalista oficial de esta decimotercera edición de Tu cara me suena y aseguró que esta había sido la mejor etapa de su vida.

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Como en esta segunda semifinal no se juega nada, el gaditano ha podido escoger a qué artista imitar a modo de exhibición y ha optado por una actuación que revolucionó una de las últimas ediciones de Eurovisión.

Convertido en Slimane, J Kbello nos ha hipnotizado con el tema ‘Mon amour’ y nos ha puesto la piel de gallina con el sentimiento y la emoción que le ha puesto a cada estrofa de la canción.

Con una parte a capella durante la actuación, J Kbello ha levantado una gran ovación en plató y ha demostrado por qué ha conseguido ya una plaza en la final. ¡Revive su actuación al completo en el vídeo de arriba!

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