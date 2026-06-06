Pura química: María Parrado y Kenneth enamoran como Meghan Trainor y John Legend

María Parrado no deja de sorprendernos semana a semana con sus imitaciones en Tu cara me suena. Después de conquistar al público y al jurado como Rosalía, volvió a darlo todo la gala pasada como Ariana Grande con ‘7 rings’.

Para esta octava gala, el pulsador ha querido que María Parrado vuelva a actuar acompañada sobre el escenario de Tu cara me suena y ella no ha dudado en llamar a su buen amigo Kenneth.

Los dos nos han regalado una actuación única y llena de magia metidos en la piel de Meghan Trainor y John Legend para interpretar un tema que ha batido récords en las plataformas digitales: ‘Like I’m gonna lose you’.

María Parrado y Kenneth han derrochado química y complicidad sobre el escenario y han emocionado al público y al jurado. ¡Revive su mágica actuación al completo dándole play al vídeo de arriba!

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