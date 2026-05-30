Gala 7 | Clasificación
La clasificación se aprieta: J Kbello recupera el liderazgo tras la séptima gala de Tu cara me suena
El concursante se sitúa en la clasificación de Tu cara me suena ahora tan solo un punto por encima de María Parrado y a cuatro de Cristina Castaño.
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¡La clasificación general de Tu cara me suena no puede estar más ajustada! Entre los tres primeros puestos solo hay cuatro puntos de diferencia y todo puede pasar en las próximas semanas.
J Kbello recupera el liderato en esta gala y se sitúa con 141 puntos, seguido de María Parrado con 140 y Cristina Castaño con 137. Martín Savi se sitúa cuarto con 125 y Paula Koops quinta con 110.
Cerca de la madrileña se encuentra Sole Giménez con 108 puntos y cierran la clasificación Aníbal Gómez con 89, Jesulín de Ubrique con 87 y Leonor Lavado con 71. ¡Cómo se está poniendo la edición!
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