La apoteosis de Pastora Soler como Lady Gaga: estelar con ‘I’ll never love again’

La larguísima ovación que se ha llevado Pastora Soler en Tu cara me suena 11 puede reflejar lo que ha ocurrido en el escenario. También las lágrimas que se han visto en Lolita Flores y en concursantes como Supremme de Luxe y Julia. Todo eso lo ha provocado la estelar imitación que la cantante sevillana ha hecho de Lady Gaga cantando ‘I’ll never love again’, una de las baladas más conmovedoras y con más fuerza de la película ‘A star is born’ (‘Ha nacido una estrella’).

El éxito estaba anunciado: una diva imitando a otra diva. Las expectativas incluso se han quedado cortas ante la sobrecogedora actuación que se ha visto en el escenario. Sensibilidad, fuerza, pasión, emociones hasta dejar al público sin aliento. Pastora ha demostrado por qué es una de las artistas con más talento y con mayor capacidad para transmitir y tocar el corazón, ahora que cumple 30 años en la música.

La cantante, que imitó a Celine Dion en la segunda temporada de Tu cara me suena, ha regresado, de nuevo como invitada, para protagonizar otro momento inolvidable. ¡Dale al play y déjate emocionar por esta actuación!

La recta final de la Gala 10 ha tenido un altísimo componente sentimental porque la encargada de cerrar los números de los concursantes ha sido Raquel Sánchez Silva imitando a Luz Casal. Pocos temas como ‘Piensa en mí’ para poner la piel de gallina.

La presentadora ha rendido un gran homenaje a esta balada y a la artista gallega, a la que ha estudiado hasta el más mínimo detalle. La nasalidad de su voz, su forma de pronunciar y su gestualidad, todo lo ha calcado en una actuación conmovedora.