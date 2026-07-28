Le roban 1500 euros de pensión por usar su fecha de cumpleaños como pin: "Ya nos advirtió la policía"

María Isabel, una mujer de 80 años, estaba comprando ropa en una tienda de Getafe, cuando una mujer le robó la cartera sin darse cuenta. Cuando fue a pagar, pensó que se la había olvidado en casa y no se dio cuenta del gran robo que había sufrido hasta llegar a casa y comprobar sus cuentas.

La ladrona no solo se gastó el dinero en efectivo que acababa de sacar tras cobrar su pensión, sino que accedió a sus cuentas y llegó a gastar un total de unos 1.500 euros.

El motivo por el que la ladrona pudo acceder a su cuenta es porque, al tener también el DNI de María Isabel, disponía de su fecha de nacimiento, que resultó ser el pin de su tarjeta. Una contraseña que, según nos cuenta su hijo, ya le advirtió la policía de que podría causarle problemas: "Dicen que la gente mayor suele poner ese tipo de fechas o contraseñas fáciles".

"Pensaba que solo se habían gastado el dinero de la cartera, pero cuando vi eso... no pude ni respirar", confiesa María Isabel, "se ha llevado todo este mes de pensión".

Utilizar la fecha del cumpleaños o de datos importantes puede ser fácilmente identificable. Algo que se puede convertir en un problema en casos como el de María Isabel.

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