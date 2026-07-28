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La expareja de su primo quiere desenterrarle sin permiso de la familia: "No entendemos por qué quiere llevarle a otro cementerio"

Una familia ha abierto un debate judicial. Cuando el juez ha rechazado la petición de exhumación de la expareja del fallecido, el magistrado se ha justificado diciendo: "Los cadáveres no se heredan".

Exhumación

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Un juez ha puesto una pregunta sobre la mesa: ¿se heredan los cadáveres igual que se heredan los bienes o las deudas de estos? Ha sido la familia de Juan Román la que ha abierto el debate.

Juan Román falleció hace 8 años en un accidente y, desde entonces, su familia dice haber vivido un auténtico calvario. Su expareja pidió al juez una exhumación del cadáver para llevarlo a otro cementerio, algo que el juez rechazó, dando la razón a la familia, alegando: "Los cadáveres no se heredan".

La familia de Juan Román se ha mostrado indignada ante la petición de la viuda, ya que el fallecido se encuentra en un nicho familiar, junto a sus antepasados. Algo por lo que su prima está dispuesta a luchar.

"Nosotros nos hemos mantenido en todo momento en una actitud pasiva, no queríamos guerra, pero con esto ya ha movido algo sentimental", afirma María José, la prima de Juan Román.

María José defiende que no entiende esta demanda, ya que solo provocaría que su primo estuviera solo en el nicho. "No entendemos por qué quiere hacerlo", señala, "lo único que queremos es cerrar el duelo de nuestro familiar". ¿Qué hay detrás de esta nueva demanda que ha sido rechazada por el juez?

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