Leo Harlem revela en El Hormiguero la costumbre que más le irrita en los restaurantes

Durante la charla, Harlem confesó que le molesta profundamente la gente que propone pedir una sola ensalada para compartir entre dieciséis personas cuando se junta mucha gente a comer.

Para demostrar su habilidad con las comandas, el invitado detalló cómo gestionaría el menú de una gran mesa en un asador. Bajo la premisa de que para seguir pidiendo siempre hay tiempo, el monologuista convenció al plató con una contundente selección de platos.

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