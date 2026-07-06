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Mejores momentos | 6 de julio

Pepe Ocio se da el gustazo de adelantarse a David y hacer pleno en el ¿Dónde Están?

Hacía bastantes programas que un invitado no se convertía en protagonista en esta prueba, acaparada habitualmente por los concursantes.

Pepe Ocio se da el gustazo de adelantarse a David y hacer pleno en el ¿Dónde Están?

Pepe Ocio se da el gustazo de adelantarse a David y hacer pleno en el ¿Dónde Están?

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Con Javier y con David, es muy raro el panel del ¿Dónde Están? que se queda sin completar en Pasapalabra. Los dos concursantes son prácticamente infalibles en esta prueba y, además, consiguen hacer pleno muy a menudo en su primer turno. Eso hace que los invitados apenas tengan que participar.

Pepe Ocio ha roto esa estadística de un invitado sin resolver el ¿Dónde Están?, que se alargaba desde hace algo más de un mes. El actor ha aprovechado un fallo de David para quitarle por una vez el protagonismo. En su segundo intento, ha ido enlazando números y ha conseguido la hazaña, que en cualquier caso suponía un triunfo para el barcelonés como capitán del equipo azul.

Este panel ha hecho un guiño a la canción ‘¿Y quién es él?’, de José Luis Perales. La respuesta esta vez estaba en Pepe Ocio. ¡Compruébalo en el vídeo!

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