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Residentes de Facinas denuncian bloqueos del alcalde en una red donde publica información del pueblo: "No tengo acceso a nada"

Los vecinos de Facinas, municipio situado en Tarifa, denuncian la injustica de estar desinformados. Aseguran que el alcalde les tiene bloqueados de sus redes sociales, una página que, a pesar de no ser oficial, es donde se publican datos de calidad.

Vecinos bloqueados

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Facinas es una pedanía de Tarifa, situada en el campo de Gibraltar. En este municipio está ocurriendo un contratiempo que tiene a los vecinos muy preocupados. Según han comentado, el alcalde, tiene a algunos bloqueados por Facebook, y no por ideologías, sino por supuestamente haberle llevado la contraria en algún momento o haber criticado parte de sus decisiones.

Los afectados denuncian que el alcalde publica información importante del pueblo en esa página, pero, este alega en su defensa que sus redes no son una fuente oficial, que para eso está la web del ayuntamiento de Tarifa. Aún así, los habitantes recalcan que es donde muchas veces se enteran primero de lo que ocurre y que el canal oficial puede actualizarse después.

Cristobal Iglesias, el alcalde, ha querido dar su versión "Sinceramente no entiendo esta polémica, explica alegando que de "6.400 seguidores habrá bloqueadas 14 o 15 personas". Sin embargo, Antonia, rebate ese testimonio diciendo que "hay más" bloqueados y que ella es uno de ellos "No tengo acceso a nada". Además, asegura que muchos residentes no se atreven a hablar por miedo a perder sus trabajos.

Esta vecina cree que no la bloqueó por insultos sino por una crítica hacia la no apertura de la piscina allá por el año 2021, tras haber pasado la pandemia.

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