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Félix Montás rompe su silencio sobre Xavier Font: "Muchas veces le pudo la avaricia"

Félix Montás habla tras la muerte de Manolo Arjona sobre todos los líos amorosos y la tesión por desacuerdos económicos que hubo en Locomía que provocaron el desgaste del grupo.

Félix

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Tras el fallecimiento de Manolo Arjona, han salido a la luz polémicas que hasta entonces no estaban tan descubiertas. Según han dejado caer alguno de los integrantes, los "líos amorosos" dentro del grupo terminaron por eclipsar su música. Xavier Font y Manolo entraron al grupo siendo pareja, pero con la llegada de Gard, el ambiente se volvió irrespirable. Fue con la aparición de Carlos Armas cuando todo salió disparado por los aires, el mismo Xabier confesó: "Lo quiero para mí" y "Me costó cuatro días" conquistarlo.

Pero, los problemas no quedan en el plano sentimental, los integrantes del grupo cuestionaban la gestión del dinero por parte de Xavier "Yo un sueldo no tuve nunca", aseguró Arjona ante las cámaras. Hoy, Félix Montás, exmiembro de Locomía, reconoce que "Muchas veces" le pudo la avaracia a Font.

Reconoce que antes de hacer la entrevista para Y ahora Sonsoles, habló con la hermana de Manolo, ya que están siendo días duros. Tras esto, continúa con su testimonio y confiesa que gastó más dinero de lo que cobró. Sin embargo, "No fue tan malo como parece", recalca Félix sobre Xavier, quien ha trabajado con él más de veinte años. Lo que sí ha hecho según cuenta es "portarse como no debía" influenciado por gente que no le convenía, como su marido.

Paloma García-Pelayo revela que el marido de Font, Harold, ha amenazado e insultado a invitados a través de mensajes, y seguidamente, le pregunta al protagonista si tiene miedo a Xavier, a lo que este responde "No lo sé". Font y su marido, han entrado inmediatamente al directo para dar su versión, diciendo que se siente "dolido" y que no entiende por qué se le tiene que llamar "avaricioso", además de creer que hay cosas de las que no se tienen que hablar.

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