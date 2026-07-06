Así recuerda Alberto Álvarez el accidente que casi acaba en tragedia: "Las piernas de un lado a otro y ensangrentadas"

El pasado 2 de mayo, Alberto Álvarez sufrió un grave accidente en su finca de Ejea de los Caballeros. Estaba dando de comer a sus animales, triturando el pienso, pero con la lluvía de aquel día, se resbaló y cayó dentro de la máquina. Para el torero este accidente ha sido un acontecimineto traumático ya que veía como el aparato cortaba sus piernas.

Sin embargo, sacó fuerza de donde no le quedaban para salir adelante. En su cabeza solo sonaba una única frase: "Por mi Macarena", su hija de diez meses. Gracias a la ayuda de su hermano y su mejor amigo, que le practicaron torniquetes para frenar la hemorragia y llegar con vida al hospital, pudo salir adelante.

Ahora, está viviendo una fase de recuperación con el apoyo de su círculo más cercano, además de no haber tenido más remedio que aplazar su boda con Verónica, su actual mujer. Sin embargo, pese a todo, reconoce:"Estoy muy bien". Alberto ha remontado tiempo atrás para volver a ese día y confiesa que no lo recuerda con tristeza. "Sé por qué me caí pero no le doy vuetas", es consciente de que las prisas le jugaron una mala pasada.

Álvarez recuerda a la perfección lo que veía mientras estaba dentro de la máquina: "Las piernas de un lado para otro y ensangrentadas", mientras, en medio de la desesperación, se agarraba a la barandilla para subir para arriba. También ha revelado hasta el punto que llegó a estar: "Tu cuerpo se quiere ir, pero yo no me quería ir" y aguantó diez horas de quirófano.

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