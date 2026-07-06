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Mejores momentos | 6 de julio

“¡Vaya comisión!”: la queja de Javier a Roberto Leal al ver mermado su premio en Pasapalabra

El presentador ha puesto a prueba la memoria del concursante al intentar confundirle con la cantidad de dinero que ha acumulado en sus 93 programas.

“¡Vaya comisión!”: la queja de Javier a Roberto Leal al ver mermado su premio en Pasapalabra

“¡Vaya comisión!”: la queja de Javier a Roberto Leal al ver mermado su premio en Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Javier sigue sumando programas en Pasapalabra y, gracias a su victoria en el pasado AlaZ, ya ha llegado a 93, muy cerca de entrar en el club de los centenarios. Roberto Leal le ha comentado que lleva una “buena rachita”, aunque el concursante ha comentado que es consciente de que “lo mismo que empiezan, pueden acabar”. De momento, mantiene el color naranja tras ganar con 23 aciertos.

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Con este nuevo triunfo, su cantidad de dinero acumulado ha vuelto a aumentar. Al hacer repaso por sus números, Roberto ha cifrado ese premio en 50.400 euros. Sin embargo, el concursante, que lleva muy bien su contabilidad, se ha dado cuenta de le faltaba un pico. “¡Vaya comisión!”, se ha quejado al presentador.

Entre risas, el presentador le ha dado el dato correcto: 70.400 euros. “Perdona, es que me lío con los números”, se ha disculpado. Javier no sólo se lo ha tomado con humor, sino que le ha lanzado un piropo: “Tú vales mucho más”. ¡Revive este divertido momento en el vídeo!

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