María Parrado gana la duodécima gala y cede su premio a Jesulín de Ubrique y María José Campanario

La gala de esta noche ha sido, sin duda, una de las más reñidas de la edición. El jurado le ha dado el 12 a Leonor Lavado y el 11 a Cristina Castaño y el público el 12 a J Kbello y el 11 a María Parrado.

Después de sumar ambas puntuaciones, con 20 puntos en total, la ganadora de la noche ha sido María Parrado que, tras conseguir su tercera victoria de la edición no ha dudado en ceder su premio a su compañero Jesulín.

Aprovechando la presencia de su mujer y para que los dos pudiesen dar dinero a una asociación, Jesulín ha sumado 6.000 euros de su sueldo a los 3.000 de la gala y, de esta manera, María José ha donado 4.500 a Afibrom y él otros 4.500 a la Asociación Española de Retinoblastoma.

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