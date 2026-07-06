Leo Harlem desvela en El Hormiguero los motivos de su retirada de los escenarios

El humorista regresó al plató de Pablo Motos para presentar el espectáculo de monólogos con el que decidió repasar su trayectoria. Durante su intervención, el cómico desveló que, tras encadenar varios años a un ritmo de trabajo muy frenético, opta por tomarse un respiro.

Harlem detalló que su intención tras esa gira era centrarse en un único proyecto profesional. El invitado justificó esta firme decisión en la necesidad de cuidar su salud, descansar y abrirse camino en otras actividades fuera del circuito de los escenarios.

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