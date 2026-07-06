El pleno de Pepe Ocio con Bad Bunny desata el ‘Baile inolvidable’ de Roberto Leal en Pasapalabra

Roberto Leal ha comenzado con una gran sonrisa la prueba de La Pista. “Me estoy riendo por lo que viene”, ha aclarado. Al tener el guion, ha visto la canción que les tocaba a Maya Pixelskaya y Pepe Ocio: ‘Baile inolvidable’, de Bad Bunny. Ya cuando sonó ‘Nuevayol’, lo que ocurrió a finales del pasado enero, el presentador aplaudió al artista puertorriqueño al afirmar: “Mueve a medio mundo con su música”.

Por lo tanto, Maya y Pepe han viajado muy poco en el tiempo, al año 2025. El presentador ya sólo ha lanzado un mensaje más: “A gozarlo”. La rapidez con el pulsador ha dado la primera oportunidad a la invitada, ya feliz con ese detalle: “Sólo por ver la cara de sufrimiento de que él lo sabe y yo no”. Sabía que era Bad Bunny y lo ha intentado con ‘Nuevayol’, reconociendo que es la única que se sabe del artista puertorriqueño.

El turno ha pasado a Pepe, que se sabía la letra bastante bien. Ha sido más que suficiente para hacer pleno. Además, con la música, Roberto no se ha resistido a levantarse de la silla y hacer su propio baile inolvidable. ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas