¡Manda limones! El increíble fallo de Javier que confirma su maldición con el número 40 en Pasapalabra

El número 40 se ha convertido en gafe definitivamente para Javier en Pasapalabra. Esa cifra ha vuelto a costarle un fallo, que esta vez se ha traducido en derrota en La Pista. De hecho, le ha puesto el triunfo a David “en bandejita de plata”, como ha comentado Roberto Leal. El barcelonés ha sumado dos puntos tras inesperados como increíble ha sido el lapsus de su rival.

Uno de los errores que más siguen desvelando a Javier es el que cometió en una prueba final cuando Roberto le preguntó por el número que resultaba de multiplicar diez por diez. Ese 40, en vez de 100, aún le persigue. Y, por lo visto en esta prueba musical, se ha convertido en maldición.

La canción ha trasladado a los dos concursantes al año 1996. Tras escuchar el primer fragmento, Roberto ha tenido que recordárselo a Javier, que estaba pensando en 1997. Este detalle le ha servido al presentador para bromear cuando al concursante se le ha olvidado sumar 39 más uno al dar el título de ‘Danza de los 40 limones’. “Por un año no pasa nada, pero por 39 limones sí”, le ha comentado entre risas. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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