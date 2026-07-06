Así es el lado oculto de Tu cara me suena: Flo nos cuela entre bambalinas

Para que podamos disfrutar del mejor de los espectáculos cada viernes con Tu cara me suena es necesario que muchos equipos se coordinen. De esta manera, en cada gala, cada departamento está pendiente de que todo salga según lo previsto.

Durante la grabación de la primera semifinal, Flo non ha colado entre bambalinas y nos ha ensañado todo lo que no se ve durante los programas: la sala de vestuario, la cocina, la sala de reuniones del jurado y hasta la zona de camerinos.

"Este es un plató mítico en el que se han hecho grandísimos programas históricos", nos contaba el cómico mientras nos hacía el tour. Flo no se ha dejado ni un rincón sin enseñarnos y ha recalcado la importancia de cada uno.

Para finalizar el tour, ha cogido a Manel Fuentes en plató y ambos han mandado un cariñoso mensaje a los seguidores del programa. ¡Disfruta del tour completo por las instalaciones dándole al play al vídeo de arriba!

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