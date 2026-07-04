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Gala 12 | Actuación

¡Qué voz! María Parrado pone al público en pie como Céline Dion

La concursante ha cantado por primera vez en francés sobre el escenario de Tu cara me suena y nos ha puesto la piel de gallina.

¡Qué voz! María Parrado pone al público en pie como Céline Dion

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Patri Bea
Patri Bea
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María Parrado nos ha regalado grandes números en esta edición de Tu cara me suena. Desde Ana Mena y Rosalía, con las que ganó la gala, hasta la hipnótica Olivia Dean de la semana pasada.

Para esta primera semifinal del programa, el pulsador ha querido ponerle a María Parrado el reto de cantar en francés por primera vez en Tu cara me suena metiéndose en la piel de Céline Dion.

Con el tema ‘Ne partes pas sans moi’, la gaditana nos ha llevado a los primeros años de la cantante y nos ha transmitido esa inocencia, dulzura y garra que tenía a finales de la década de los ochenta Céline Dion.

Una vez más, María Parrado ha dejado sin palabras al jurado con su voz y ha demostrado ser una firme candidata a ser finalista de la edición. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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