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Gala 12 | Actuación

Momentazo televisivo: Jesulín de Ubrique y María José Campanario derrochan complicidad como Amistades Peligrosas

La pareja ha protagonizado una actuación llena de química y garra y han sorprendido gratamente al público y al jurado en la semifinal de Tu cara me suena.

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Momentazo televisivo: Jesulín de Ubrique y María José Campanario derrochan complicidad como Amistades Peligrosas

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Patri Bea
Patri Bea
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Jesulín de Ubrique nos ha regalado grandes momentos en esta edición de Tu cara me suena. Semana a semana nos ha hecho reír con su particular sentido del humor y nos ha hecho disfrutar con sus actuaciones sobre el escenario.

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Al final de la pasada gala, el gaditano se llevó una sorpresa mayúscula cuando en el pulsador le salió ‘Trae a tu pareja’ para recrear a Amistades Peligrosas sobre el plató de Tu cara me suena.

María José Campanario no ha dudado en acompañar a su marido en esta primera semifinal del programa y, a pesar de los nervios que nos adelantaba que tenía, ha demostrado tener buena voz y una gran complicidad con Jesulín.

El gaditano, por su parte, se ha sentido más cómodo que nunca sobre el escenario y ha captado la esencia de Alberto Comesaña. ¡El jurado asegura que es su mejor imitación de la edición! ¿Estáis de acuerdo?

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