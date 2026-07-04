Momentazo televisivo: Jesulín de Ubrique y María José Campanario derrochan complicidad como Amistades Peligrosas

Jesulín de Ubrique nos ha regalado grandes momentos en esta edición de Tu cara me suena. Semana a semana nos ha hecho reír con su particular sentido del humor y nos ha hecho disfrutar con sus actuaciones sobre el escenario.

Al final de la pasada gala, el gaditano se llevó una sorpresa mayúscula cuando en el pulsador le salió ‘Trae a tu pareja’ para recrear a Amistades Peligrosas sobre el plató de Tu cara me suena.

María José Campanario no ha dudado en acompañar a su marido en esta primera semifinal del programa y, a pesar de los nervios que nos adelantaba que tenía, ha demostrado tener buena voz y una gran complicidad con Jesulín.

El gaditano, por su parte, se ha sentido más cómodo que nunca sobre el escenario y ha captado la esencia de Alberto Comesaña. ¡El jurado asegura que es su mejor imitación de la edición! ¿Estáis de acuerdo?

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