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ASÍ HAN REACCIONADO

Chimo Bayo y Gusanito, sin palabras tras sus imitaciones en Tu cara me suena: De la ruta del Bakalao a los 2000

Chimo Bayo y Gusanito fueron dos de las imitaciones más divertidas de la undécima gala de Tu cara me suena y los dos artistas no han tardado en aplaudir las actuaciones de Aníbal Gómez y Leonor Lavado.

Aníbal Gómez en Tu cara me suena

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Borja Tamayo
Publicado:

La undécima gala de Tu cara me suena ha sido una auténtica locura. Desde el show digno de Super Bowl que nos regaló J Kbello junto a Nia hasta el emotivo homenaje de Cristina Castaño a Silvia Pérez, la noche dejó números históricos que ya forman parte en la memoria de los espectadores.

Ahora bien, como suele ser habitual, las actuaciones más envueltas en humor corrieron a cuenta de Aníbal Gómez y Leonor Lavado. El primero viajó a la Ruta del Bakalao para ponerse en la piel del mismísimo Chimo Bayo; mientras que la imitadora sacó a flote la nostalgia de los 2000 al ritmo de Gusanito. ¡Dos artistas que ahora han reaccionado en sus redes sociales!

Bayo lo ha hecho sustituyendo las palabras por una onomatopeya. Aunque no una cualquiera: la que lo llevó a la fama y que sigue en boca de todos varias décadas después: "Hu-Ha".

Chimo Bayo en Instagram
Chimo Bayo en Instagram | instagram.com/chimobayo

De igual modo, Gusanito alucinó con la interpretación de Leonor, compartiendo la foto que su buen amigo Dj Miki Show subió a su perfil personal. La década de los 2000 vuelve a estar de moda e himnos inmortales como 'Vive la vida' de este cantante puede levantar del sofá a cualquiera.

Gusanito en Instagram
Gusanito en Instagram | instagram.com/gusanitomusic

Si bien ninguno de los dos concursantes obtuvo las valoraciones más altas del jurado ni del público, es indudable que sin ellos esta edición no sería lo mismo. Porque cada vez que salen al escenario hacen que la comedia se convierta en espectáculo, llamando la atención incluso de aquellos a los que homenajean sobre el plató.

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