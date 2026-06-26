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Gala 11 | Actuación

¡Vuelta a los 2000! Leonor Lavado recrea el mítico ‘Vive la vida’ de Gusanito en Tu cara me suena

La cómica ha llenado el escenario de ese espíritu veraniego que ya suena en cada rincón y nos ha hecho viajar en el tiempo.

¡Vuelva a los 2000! Leonor Lavado recrea el mítico ‘Vive la vida’ de Gusanito en Tu cara me suena

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Patri Bea
Patri Bea
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Leonor Lavado no para de regalarnos momentazos en Tu cara me suena. La semana pasada, se trajo a su amigo Nacho García para hacernos perrear hasta el suelo convertidos en Bad Gyal y Juanka.

¿Quién dijo ‘Blin Blin’? Leonor Lavado y Nacho García llenan el plató de brillo como Bad Gyal y Juanka

Para esta undécima gala, en un primer momento, el pulsador le había dado a Leonor Lavado a Chimo Bayo, pero Aníbal Gómez se lo robó para hacerle un favor sin saber que después le saldría… ¡Gusanito!

Leonor Lavado ha aparecido en plató convertida en el hombre que revolucionó el verano en la década de los 2000 con un tema que se ha bailado mucho en las verbenas de pueblo: “Vive la vida”.

Leonor ha captado a la perfección la esencia de la canción y nos ha hecho bailar y viajar al pasado a todos. ¡Vuelve a disfrutar de su divertida imitación en la gala 11 dándole la play al vídeo de arriba!

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