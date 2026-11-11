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Mejores momentos | 11 de noviembre

Nerea se convierte, con 18 años, en una de las aspirantes más jóvenes de Pasapalabra

“Hay cantera”, ha asegurado Roberto Leal al darle la bienvenida a esta joven participante, que se presentó al casting con 17 años y ha tenido que esperar hasta su mayoría de edad.

Nerea se convierte, con 18 años, en una de las aspirantes más jóvenes de Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Uno de los grandes privilegios que tiene Pasapalabra es contar entre sus seguidores con personas de todas las edades. De hecho, es frecuente que los aspirantes cuenten que empezaron a ver el programa junto con sus abuelos. Es el caso de Nerea, una de las candidatas más jóvenes en disputar la Silla Azul.

Cristina Alvis ha contado al presentar a esta madrileña, estudiante de Música y Bellas Artes, que es tan fan de Pasapalabra que se presentó al casting teniendo 17 años. Pero no ha sido hasta su mayoría de edad, con 18, cuando ha podido participar. “Decidí presentarme y vivirlo como una experiencia más”, ha contado antes de enfrentarse a David, derrotado en el pasado AlaZ.

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Nerea le ha reconocido a Roberto Leal que el plató le ha parecido “bastante impresionante” y “más grande” de lo que parece por televisión. “Hay cantera”, ha aplaudido el presentador. Después, tocaba contener los nervios para jugar. Había mucho en juego para la madrileña, ni más ni menos que convertirse en concursante de Pasapalabra, pero David no le ha dado opción. En cualquier caso, es un orgullo para este programa contar con aspirantes tan jóvenes y bien preparados. ¡Revívelo en el vídeo!

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