Testigo de la detonación de la mochila sospechosa de ser una bomba en Sevilla: "La gente estaba muy asustada"

Varios puntos de España se han visto amenazados por avisos de bomba o supuestas mochilas explosivas en las últimas 72 horas. Sevilla, Granada, Málaga, Guadarrama o los municipios de Arganda del Rey o Galapagar en la capital son solo algunos de ellos.

Aunque la mayoría de amenazas terminan resultando ser falsas, los ciudadanos tienen miedo y se preguntan por qué está ocurriendo esta oleada de falsos avisos de bomba. Algo sobre lo que hemos hablado en Y ahora Sonsoles con Cristina, una testigo de Sevilla.

Cristina vivió en primera persona la detonación por parte de la Policía de una supuesta mochila bomba que finalmente no contenía ningún explosivo. Ella estaba trabajando en un bar cercano a la amenaza y cuenta cómo fueron evacuados.

"No nos dio tiempo ni de cerrar la persiana del susto", afirma Cristina, "muchos clientes no se terminaron ni el desayuno, otros se fueron sin pagar...". Según cuenta, les mandaron a un punto alejado de la supuesta mochila bomba y terminaron escuchando un gran estruendo. Un episodio que se ha repetido en varios puntos del país y que aumenta la tensión y el miedo a escasos días de las elecciones.