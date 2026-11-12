Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

última hora

Testigo de la detonación de la mochila sospechosa de ser una bomba en Sevilla: "La gente estaba muy asustada"

Gran parte de España se ha visto afectada por avisos de bomba durante las últimas 72 horas. En Sevilla, la Policía ha detonado una mochila sospechosa de ser una bomba que finalmente no contenía ninguna bomba.

Mochila bomba

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Varios puntos de España se han visto amenazados por avisos de bomba o supuestas mochilas explosivas en las últimas 72 horas. Sevilla, Granada, Málaga, Guadarrama o los municipios de Arganda del Rey o Galapagar en la capital son solo algunos de ellos.

Aunque la mayoría de amenazas terminan resultando ser falsas, los ciudadanos tienen miedo y se preguntan por qué está ocurriendo esta oleada de falsos avisos de bomba. Algo sobre lo que hemos hablado en Y ahora Sonsoles con Cristina, una testigo de Sevilla.

Cristina vivió en primera persona la detonación por parte de la Policía de una supuesta mochila bomba que finalmente no contenía ningún explosivo. Ella estaba trabajando en un bar cercano a la amenaza y cuenta cómo fueron evacuados.

"No nos dio tiempo ni de cerrar la persiana del susto", afirma Cristina, "muchos clientes no se terminaron ni el desayuno, otros se fueron sin pagar...". Según cuenta, les mandaron a un punto alejado de la supuesta mochila bomba y terminaron escuchando un gran estruendo. Un episodio que se ha repetido en varios puntos del país y que aumenta la tensión y el miedo a escasos días de las elecciones.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Herrezuela

Alejandro Herrezuelo, abogado de la presunta hija no reconocida de Felipe González: "Él sabe que ella existe"

Presidente de la comunidad de 'El Ruso'

Habla el presidente de la comunidad de Oviedo en la que 'El Ruso' colocó la mochila bomba mortal: "No era muy sociable"

Micky

Micky, amigo de Helena Bianco, tras su fallecimiento: "Actué con ella hace un mes y estaba radiante, se ha precipitado todo"

Representante Helena Bianco
ÚLTIMA HORA

El representante de Helena Bianco, roto tras su fallecimiento: "Ha sido una enfermedad muy cruel"

Erik
HUELGA GENERAL

Erik, dueño de una taberna vandalizada durante la huelga general: "He perdido miles de euros y estoy amenazado"

Mochila bomba
última hora

Testigo de la detonación de la mochila sospechosa de ser una bomba en Sevilla: "La gente estaba muy asustada"

Gran parte de España se ha visto afectada por avisos de bomba durante las últimas 72 horas. En Sevilla, la Policía ha detonado una mochila sospechosa de ser una bomba que finalmente no contenía ninguna bomba.

Gemma Mengual
A partir de las 17:00

Gemma Mengual, más allá de la deportista de élite: su entrevista más sincera, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La nadadora Gemma Mengual acumula más de 40 medallas internacionales a lo largo de su carrera deportiva. Hoy, nos cuenta cómo vivió la maternidad y cómo las exigencias del mundo del deporte la llevaron a retirarse en uno de los puntos más altos de su carrera.

Abascal espejo

Santiago Abascal se pronuncia de la situación de Ceuta: "Es urgente que todos los inmigrantes que están en la ciudad salgan inmediatamente"

Daniel y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

¡Bote de 2.175 euros!: Daniel triunfa en su última tirada de la ruleta

Rocío en La ruleta de la suerte

Jorge Fernández alucina con las tiradas de Rocío tras caer en la casilla de 1.000 euros: “Lo que te faltaba”

Publicidad