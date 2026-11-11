Tablas en el último suspiro: David alcanza los 22 aciertos y neutraliza a Moisés en AlaZ

David y Moisés han vuelto a demostrar por qué protagonizan uno de los duelos más apasionantes de Pasapalabra. Los dos concursantes han firmado un enfrentamiento tremendamente igualado en AlaZ, manteniendo la emoción intacta desde la primera letra hasta la última. El empate a 22 aciertos ha reflejado el suspense y el alto nivel de este cara a cara.

Ninguno de los dos ha conseguido despegarse en el marcador. Los aciertos han ido sucediéndose en ambos atriles, con alternativas constantes y jugadas brillantes. El mejor turno de Moisés ha llegado a nueve aciertos, pero David le ha superado después con uno de once respuestas de un tirón. Con el bote situado ya en 1.264.000 euros, la tensión ha ido creciendo a medida que avanzaba la prueba.

La iniciativa terminó cayendo del lado de Moisés, que logró plantarse con 22 aciertos, una cifra de muchísimo nivel que obligaba a David a responder en un momento de máxima presión. El barcelonés necesitaba encontrar dos últimas respuestas para evitar la derrota, y lo ha conseguido en su turno definitivo. ¡Revive este impresionante pulso en AlaZ!

Las palabras más difíciles

Las respuestas más complicadas de Moisés:

Con la C > Sable recto y ensanchado hacia la punta, usado por los indígenas de la isla de Joló, en Filipinas: Campilán

Con la N > Apellido del pintor autor del cuadro Sinfonía de la luna, presentado en la Bienal de Venecia de 1899: Nomellini

Con la S > Nombre de la revista de ciencia ficción de la Asociación Ozark, publicada en Missouri entre los años 1965 y 1974: Sirruish

Las respuestas más complicadas de David: