AlaZ | 11 de noviembre
Tablas en el último suspiro: David alcanza los 22 aciertos y neutraliza a Moisés en AlaZ
David y Moisés han protagonizado un duelo muy igualado, desde el principio hasta el final, compitiendo por un bote de 1.264.000 euros.
Publicidad
David y Moisés han vuelto a demostrar por qué protagonizan uno de los duelos más apasionantes de Pasapalabra. Los dos concursantes han firmado un enfrentamiento tremendamente igualado en AlaZ, manteniendo la emoción intacta desde la primera letra hasta la última. El empate a 22 aciertos ha reflejado el suspense y el alto nivel de este cara a cara.
Ninguno de los dos ha conseguido despegarse en el marcador. Los aciertos han ido sucediéndose en ambos atriles, con alternativas constantes y jugadas brillantes. El mejor turno de Moisés ha llegado a nueve aciertos, pero David le ha superado después con uno de once respuestas de un tirón. Con el bote situado ya en 1.264.000 euros, la tensión ha ido creciendo a medida que avanzaba la prueba.
La iniciativa terminó cayendo del lado de Moisés, que logró plantarse con 22 aciertos, una cifra de muchísimo nivel que obligaba a David a responder en un momento de máxima presión. El barcelonés necesitaba encontrar dos últimas respuestas para evitar la derrota, y lo ha conseguido en su turno definitivo. ¡Revive este impresionante pulso en AlaZ!
Las palabras más difíciles
Las respuestas más complicadas de Moisés:
- Con la C > Sable recto y ensanchado hacia la punta, usado por los indígenas de la isla de Joló, en Filipinas: Campilán
- Con la N > Apellido del pintor autor del cuadro Sinfonía de la luna, presentado en la Bienal de Venecia de 1899: Nomellini
- Con la S > Nombre de la revista de ciencia ficción de la Asociación Ozark, publicada en Missouri entre los años 1965 y 1974: Sirruish
Las respuestas más complicadas de David:
- Con la B > Golpe largo dado con el bate de béisbol que generalmente sale fuera de la cerca que delimita el terreno de juego: Bambinazo
- Con la H > Apellido de la escritora autora de la novela Comeperros, galardonada con el premio American Book en 1990: Hagedorn
- Con la T > Nombre de la compañía de teatro de títeres fundada en Mallorca en 1998, que creó el espectáculo Mr. Train > Trukitrek
Publicidad