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María no cree que la muerte de Claudia haya sido casualidad: “Esto no ha sido ningún accidente”

La guardia civil confirmará la muerte de Claudia y asegurará que todo parece un accidente, María tendrá que pelear para defender su idea sobre la muerte de su amiga.

María no cree que la muerte de Claudia haya sido casualidad: “Esto no ha sido ningún accidente”

María no cree que la muerte de Claudia haya sido casualidad: “Esto no ha sido ningún accidente”

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Marta Jorge
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Después de que María encontrase el cuerpo de su amiga Claudia, la guardia civil solo podrá confirmar su muerte. La familia Cervantes va a quedar completamente consternada con esta pérdida.

A pesar de que la policía apuntará que lo más probable es que se haya tratado de un accidente, a María no va a convencerle en absoluto esta versión. Incluso le contará a la guardia civil que su amiga le dijo que había descubierto algo importante.

Sin embargo, la guardia civil solo podrá esperar a los resultados de la autopsia y aunque María seguirá insistiendo en que no puede haberse tratado de un accidente, parece que no va a ser nada fácil que le hagan caso.

¡No te pierdas el tercer capítulo de Entre tierras, esta noche a partir de las 23:00h en Antena 3!

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