A las 23.00h
María no cree que la muerte de Claudia haya sido casualidad: “Esto no ha sido ningún accidente”
La guardia civil confirmará la muerte de Claudia y asegurará que todo parece un accidente, María tendrá que pelear para defender su idea sobre la muerte de su amiga.
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Después de que María encontrase el cuerpo de su amiga Claudia, la guardia civil solo podrá confirmar su muerte. La familia Cervantes va a quedar completamente consternada con esta pérdida.
A pesar de que la policía apuntará que lo más probable es que se haya tratado de un accidente, a María no va a convencerle en absoluto esta versión. Incluso le contará a la guardia civil que su amiga le dijo que había descubierto algo importante.
Sin embargo, la guardia civil solo podrá esperar a los resultados de la autopsia y aunque María seguirá insistiendo en que no puede haberse tratado de un accidente, parece que no va a ser nada fácil que le hagan caso.
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