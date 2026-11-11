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Mejores momentos | 11 de noviembre

El susto de Alejo Sauras al ver a David fallar en el ¿Dónde Están?: “Nos ha dado un paro cardíaco”

David tiene tan acostumbrados a sus invitados a hacer pleno a la primera que, aunque lo ha hecho a la segunda, su fallo le ha pillado al actor “pensando en la lista de la compra”.

El susto de Alejo Sauras al ver a David fallar en el ¿Dónde Están?: “Nos ha dado un paro cardíaco”

El susto de Alejo Sauras al ver a David fallar en el ¿Dónde Están?: “Nos ha dado un paro cardíaco”

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Patri Bea
Patri Bea
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David tiene malacostumbrados a los invitados de su equipo en Pasapalabra. Casi siempre hace pleno en el ¿Dónde Están? a la primera. Eso hace que los famosos den por descontado que, si ellos fallan, él lo va a arreglar. Sin embargo, de vez en cuando ocurre lo inesperado y el barcelonés falla. Eso no significa que no llegue a completar el panel, sino que lo logra en sus siguientes turnos.

Uno de esos lapsus se ha producido en este programa, con David jugando con palabras que aparecen en títulos de películas de Mario Casas. Cuando ya llevaba la mitad del panel resuelto, se ha equivocado y el turno ha pasado a Cristina Plazas. No se lo esperaba la actriz, tampoco Alejo. Por eso, la ronda ha pasado rápido hasta regresar al barcelonés, que entonces sí ha completado la tarea.

Ya con el susto superado, Alejo ha explicado cómo lo ha vivido. Ha reconocido que veía a David “tan relajado”, que simplemente ha confiado en que le saliera su “kung fu”. El actor ha vuelto a bromear con su técnica, después de que al descubrirla bromeara preguntando: “¿No es peligroso?”.

Alejo Sauras en Pasapalabra

“¿No es peligroso?”: la reacción de Alejo Sauras al ver a David en acción en el ¿Dónde Están?

El caso es que Alejo se ha despreocupado, hasta que ha visto que David se liaba y tropezaba. “Nos ha dado un paro cardíaco a Cristina y a mí”, ha asegurado. Incluso ha reconocido: “Yo personalmente estaba pensando en la lista de la compra”. Menos mal que todo se ha solucionado. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

El apuro de David con Cristina Plazas: “A ver si van a pensar que les digo eso a los invitados”

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