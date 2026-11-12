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Habla el presidente de la comunidad de Oviedo en la que 'El Ruso' colocó la mochila bomba mortal: "No era muy sociable"

Tras protagonizar un tiroteo y matar a un agente de policía con una mochila bomba, 'El Ruso' continúa fugado en Oviedo. Su pareja, que ya ha sido detenida, dio una pista falsa de su paradero y ahora se teme que esté en el bosque, armado y queriendo volver a atacar.

Presidente de la comunidad de 'El Ruso'

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El pasado martes 10 de noviembre, un hombre de 62 años apodado 'El Ruso' sembraba el pánico en Oviedo. Tras protagonizar un tiroteo en el que hirió a una joven de 17 años, colocó una mochila bomba en un portal que terminó con la vida de un agente de policía e hirió gravemente a otro de ellos.

Tras los incidentes, 'El Ruso' se dio a la fuga. Ante los antecedentes penales que presenta, la policía ha desplegado un dispositivo de 300 efectivos para tratar de dar con él. Una operación que hasta ahora no ha dado resultados.

La pista que dio la pareja del sospechoso, que también fue detenida, era falsa. Esta llevó a la policía hasta una nave industrial, pero se cree que 'El Ruso' podría estar en el bosque e ir armado.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con el presidente de la comunidad en la que vivía 'El Ruso' y donde colocó la mochila bomba que resultó ser normal. Este define al sospechoso como alguien poco sociable y muy "manitas", ya que era fontanero de profesión.

Pese a que le califica como alguien "seco", el presidente de la comunidad nunca creyó que 'El Ruso', sería capaz de algo así: "Fue tremendo lo que intentó hacer, volar el edificio".

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