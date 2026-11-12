Micky, amigo de Helena Bianco, tras su fallecimiento: "Actué con ella hace un mes y estaba radiante, se ha precipitado todo"

Helena Bianco, la artista que popularizó la canción que clama: "Será maravilloso, viajar hasta Mallorca", ha fallecido a los 78 años. La cantante, que enfrentaba una dura lucha contra el cáncer, se había apartado de los escenarios para tratarse de su enfermedad.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Micky, compañero de profesión y amigo de Helena Bianco. Este se ha mostrado muy emocionado tras conocer la noticia: "Me ha pillado de sorpresa".

Según nos cuenta, hace apenas un mes estaban actuando juntos en Móstoles y, sobre el escenario, la cantante no dio señales de estar enferma. "Estaba radiante, perfecta, pero en el camerino me dijo que estaba malita", señala Micky, "se ha precipitado todo".

La noticia del fallecimiento de Helena Bianco ha conmocionado por completo al mundo de la música y a su entorno. Un triste desenlace a una lucha en la que Helena se ha mantenido esperanzada hasta el último momento.