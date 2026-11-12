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HUELGA GENERAL

Erik, dueño de una taberna vandalizada durante la huelga general: "He perdido miles de euros y estoy amenazado"

El 11 de noviembre España paraba durante una jornada de huelga general que terminó con decenas de detenidos y disturbios en las principales ciudades. Algunos negocios, como el de Erik, deben hacer frente a los destrozos.

Erik

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El miércoles 11 de noviembre, millones de trabajadores en España eran llamados a la huelga general. Un parón que llegaba 14 años del último y cuyo objetivo era protestar por la crisis de la vivienda y los bajos sueldos.

Los sindicatos han celebrado el seguimiento de España en la huelga general, mientras la patronal la califica de "fracaso", datando por debajo de un 5% la participación. Además, independientemente de las manifestaciones pacíficas que llenaban las calles, la jornada terminó con 71 detenciones y más de mil incidencias por todo el país.

Algunos negocios se vieron obligados a cerrar durante la huelga para evitar incidentes, pero otros no han conseguido frenar los destrozos. Erik, por ejemplo, tiene una taberna que fue vandalizada durante la noche.

"Hemos perdido miles de euros", afirma Erik. Según nos cuenta, la policía logró identificar a algunos de los autores, algo que agravó la situación. "Tuvimos que salir escoltados y a día de hoy seguimos amenazados, no he podido abrir el local", señala.

Como él, algunos empresarios denuncian los disturbios durante la huelga general. Una protesta que tendrán que pagar de su bolsillo.

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