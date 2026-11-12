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Gemma Mengual, más allá de la deportista de élite: su entrevista más sincera, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La nadadora Gemma Mengual acumula más de 40 medallas internacionales a lo largo de su carrera deportiva. Hoy, nos cuenta cómo vivió la maternidad y cómo las exigencias del mundo del deporte la llevaron a retirarse en uno de los puntos más altos de su carrera.

Gemma Mengual

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Gemma Mengual es uno de los nombres por excelencia de la natación artística en nuestro país. Obtuvo dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y cuenta con más de 40 medallas internacionales en su disciplina. Una carrera meteórica que ha vivido de cerca las exigencias del mundo del deporte.

En 2010, su sueño de triunfar en el deporte se cruzó con el de ser madre y formar una familia. Fue entonces cuando dio a luz a su primer hijo. Aunque intentó seguir compitiendo durante un tiempo, terminó retirándose definitivamente en 2012, cuando tuvo a su segundo hijo.

Hoy, Gemma Mengual nos cuenta cómo vivió su retirada y cómo afectó la maternidad a su carrera. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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