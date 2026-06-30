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Mejores momentos | 30 de junio

El troleo de Roberto Leal a Miguel Diosdado por su fallo en La Pista: “Es una canción de una empresa de albañilería”

El actor tenía muy bien identificada la canción… pero no el título, y sus ocurrencias han provocado las risas en Pasapalabra.

El troleo de Roberto Leal a Miguel Diosdado por su fallo en La Pista

El troleo de Roberto Leal a Miguel Diosdado por su fallo en La Pista: “Es una canción de una empresa de albañilería”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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MC Hammer cantaba ‘U Can't Touch This’, un tema que puso a todos a bailar en 1990 y que sigue siendo un éxito. Les ha tocado a Miguel Diosdado y a Marina Castaño en La Pista y parecía muy fácil. Sin embargo, así en frío, les ha sido imposible recordar el título, que es a la vez la frase principal del estribillo.

Miguel, más rápido con el pulsador, ha hecho un primer intento que ha provocado las risas en Pasapalabra. “¡Construction!”, ha respondido el actor. Además, como ha insistido en esta ocurrencia, lo que se ha llevado es un troleo de Roberto Leal: “Es una canción de una empresa de albañilería, ¿no?”.

Bloqueados por completo los dos invitados, el presentador ha tenido que darles el título en español para traducirlo al inglés. Miguel se ha precipitado y ha pulsado antes de tiempo, así que Marina ha aprovechado para llevarse los dos segundos aún en juego. ¡Revive este divertido duelo en el vídeo!

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