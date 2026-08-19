Esta tarde en YAS Verano, despedimos a Juan Tamariz, el mago inolvidable

Juan Tamariz ha fallecido a los 83 años en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. El mago murió este martes, 18 de agosto, dejando atrás una trayectoria inolvidable y un enorme legado en el mundo de la magia.

La triste noticia fue comunicada por su hija, Ana Tamariz, a través de las redes sociales, donde quiso agradecer el cariño y el acompañamiento de familiares y amigos durante los últimos momentos de vida de su padre.

Este miércoles, 19 de agosto, sus seres queridos se reúnen en el Tanatorio de San Isidro de Madrid para velar sus restos antes del entierro. Allí, Ana Tamariz ha atendido amablemente a los medios y ha compartido el deseo de la familia: que su padre sea recordado con alegría, como él habría querido.

Nuestro reportero Carlos García se ha desplazado hasta la capilla ardiente para hablar con Ana y conocer todos los detalles de esta despedida. Esta tarde, en YAS Verano, a partir de las 17:00 en Antena 3.

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